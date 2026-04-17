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Arde la grasa del horno de un restaurante de brunch en la Plaza del Mercat de Palma

Dotaciones de Bombers de Palma y agentes de la Policía Local han acudido al céntrico establecimiento

Un bombero se dirige al restaurante de la plaza del Mercat donde se ha declarado este viernes un incendio en el horno.

Un bombero se dirige al restaurante de la plaza del Mercat donde se ha declarado este viernes un incendio en el horno. / Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

El incendio de la grasa de un horno de un céntrico restaurante de Palma ha alarmado a los numerosos turistas que paseaban por las inmediaciones. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Bombers de Palma y agentes de la Policía Local. No obstante, el fuego ha sido sofocado rápidamente y la situación ha quedado controlada.

El fuego se ha iniciado sobre las 15.45 horas de este viernes en un restaurante de brunch situado en el número 3 de la plaza del Mercat 3 de Palma, a escasos metros de la calle Unió. En ese preciso instante, la zona se encontraba repleta de gente y las terrazas llenas.

La irrupción de una autobomba y una autoescalera de Bombers de Palma y un coche patrulla de la Policía Local de Palma ha sobresaltado a muchos de los presentes. Aunque muchos de ellos han observado la situación mientras permanecían sentados en terrazas próximas.

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Situación controlada

Al poco de su llegada al lugar, Bombers de Palma han controlado la situación y el foco del fuego ha sido localizado en el horno. El exceso de grasa habría sido el combustible de unas llamas, que han sido sofocadas poco después. Una vez revisada la instalación, los bomberos han abandonado el lugar.

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