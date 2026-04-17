Acepta un año de prisión por arrojar una piedra y cortar con una botella rota al dueño de un bar en Sineu

De forma sorpresiva y sin que mediara discusión alguna, un joven arrojó una piedra a un costado del dueño de un bar de Sineu y le golpeó con una botella rota en la espalda y en la nuca. El fiscal pedía para este procesado, de nacionalidad marroquí con numerosos antecedentes por otros robos y hechos violentos, una pena de tres años de prisión por un presunto delito de lesiones con instrumento peligroso. Tras alcanzar un acuerdo de conformidad antes del juicio, celebrado este jueves en la Plaza 1 del Tribunal de Instancia Penal de Palma, la pena se ha rebajado a un año de cárcel. No obstante tendrá que indemnizar a la víctima con la suma de 10.800 euros, en concepto de responsabilidad civil, en un plazo máximo de cinco años. Su ingreso en la cárcel se ha suspendido si no comete otro delito en este mismo periodo. Aunque este se encuentra recluido en el penal de forma provisional por otro presunto delito de lesiones.

Los hechos que se han juzgado este jueves tuvieron lugar sobre las 20.20 horas del 21 de octubre de 2022 en un bar de Sineu. De repente este se aproximó por la espalda al dueño del establecimiento, sin que hubiera terciado discusión previa alguna. En un momento dado "con ánimo de menoscabar su integridad física", según recoge el fiscal en su escrito, le lanzó una piedra, que le alcanzó la zona dorsal. Acto seguido le propinó varios golpes con una botella rota en la espalda y en la nuca.

Como consecuencia de este ataque por sorpresa, la víctima sufrió una herida inciso contusa en el área retroauricular izquierda. También sufrió un hematoma en el costado izquierdo y diversas laceraciones dorsales. El afectado requirió una primera asistencia médica, donde le tuvieron que aplicar nueve puntos de sutura. Esta intervención le ha dejado una cicatriz de 2x3 centímetros, que constituyen 10 puntos de perjuicio estético.

En un principio, el fiscal pedía para el acusado una pena de tres años de prisión por un presunto delito de lesiones con instrumento peligroso. Tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el abogado del encausado, Miguel Ángel Ordinas, se ha rebajado la pena a un año de cárcel. La condena se ha suspendido con la condición de que no cometa ningún otro delito en los próximos cinco años. También en este plazo deberá hacer frente al pago de 10.800 euros a la víctima en concepto de responsabilidad civil.

Antecedentes violentos

Este delincuente acumula ya otras detenciones por otros hechos violentos y robos. De hecho se encuentra en prisión provisional por haber propinado un fuerte puñetazo a un joven en la mandíbula. También el fiscal le pide ocho años de cárcel por apuñalar a un hombre por la espalda también en Sineu para robarle dos cadenas de oro valoradas en 3.000 euros. La víctima tuvo que recibir asistencia médica. El ministerio público le acusa de robo con violencia y lesiones con la agravante de reincidencia. También reclama una indemnización de 5.000 euros para el afectado.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la noche del 25 de octubre de 2025 en Sineu. Los dos sospechosos, un español y este de origen marroquí, concertaron un encuentro en una calle de la localidad. De acuerdo con la investigación policial, acordaron la venta de una cadena de oro que tenía la víctima. Al encontrarse con él, el primero sacó un cuchillo de grandes dimensiones y se lo colocó en el cuello al vendedor y le exigieron que les diera todos los objetos de valor. El afectado se zafó y echó a correr, pero le dieron alcance y le acuchillaron por la espalda. El ahora condenado habría aprovechado para sustraerle dos collares de oro.