La Vía de Cintura, colapsada por dos accidentes de tráfico

Dos accidentes de tráfico ocurridos esta tarde han provocado un descomunal atasco que ha colapsado la Vía de Cintura de Palma en sentido aeropuerto. Los siniestros, en los que se han visto implicados varios vehículos a la altura de Son Gotleu y Son Moix, ha obligado a cortar uno de los carriles en plena hora punta por las salidas de los colegios.

Las retenciones, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) se extienden a lo largo de unos siete kilómetros. La Guardia Civil se ha desplegado por la zona para tratar de aliviar la congestión.

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Uno de los choques se ha producido a la altura de la salida desde la Vía de Cintura hacia Son Gotleu, donde cuatro automóviles se han visto implicados en una colisión por alcance. El otro accidente se ha registrado en las inmediaciones del estadio de Son Moix, lo que ha agravado el atasco que afecta a miles de conductores.