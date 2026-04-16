La Policía desmantela un activo punto de venta de droga en Santa Catalina, en Palma

Agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional han arrestado a un hombre que presuntamente tenía un activo punto de venta de droga en un piso la barriada de Santa Catalina, en Palma. Durante las vigilancias que realizaron los policías constataron que entre los compradores que acudían al lugar había menores de edad. Finalmente, cuando irrumpieron en la vivienda, encontraron 1.148 gramos de hachís y 1.440 euros en efectivo.

Fuentes de la Policía Nacional informan de que el Grupo II de Estupefacientes llevó a cabo una investigación tras recibir informaciones sobre un piso de la barriada de Santa Catalina que podía funcionar como punto de venta de droga. Los agentes realizaron una serie de vigilancias en la vivienda y comprobaron que había una gran afluencia de personas, que se marchaban poco después. En otras ocasiones era el morador el que salía y se reunía con otras personas en la calle, en un bar o en un vehículo, al parecer para suministrarles droga. Los investigadores descubrieron que entre los compradores había chicos menores de edad.

Las piezas de hachís intervenidas en la casa. / CNP

Una vez reunidos diversos indicios, los policías irrumpieron en la casa con una orden judicial. En el interior estaba el sospechoso junto a otras personas. Durante el registro los agentes encontraron en distintas habitaciones numerosas "bellotas" de hachís, con un peso total de 1.148 gramos, una balanza de precisión y 1.440 euros. El hombre fue detenido por un delito contra la salud pública.

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La Policía recuerda que los ciudadanos pueden denunciar casos de tráfico de droga de forma anónima a través del correo antidroga@policia.es, en la página www.policía.es o en el teléfono 091.