Muere un excursionista alemán de 65 años tras precipitarse desde más de 30 metros en Valldemossa

Un excursionista alemán de 65 años ha fallecido este jueves tras precipitarse desde una altura de unos 30 metros en Valldemossa. La víctima formaba parte de un grupo de 11 senderistas. Este se había alejado un poco de ellos y le perdieron de vista. Al no tener noticias de la víctima, ha vuelto hacia atrás y le han encontrado precipitado en un desnivel de entre 30 y 40 metros. Tras avisar a los servicios de emergencia, Guardia Civil y Bombers de Mallorca y se han movilizado hasta el lugar. Finalmente, el cuerpo de la víctima ha sido recuperado y evacuado en el helicóptero del Instituto Armado. Mientras agentes de la Policía Local de Valldemossa se han hecho cargo de prestar atención a los familiares.

El trágico incidente ha ocurrido sobre las 11.45 de este jueves en torno al Pas den Miquel de Valldemossa y cercano al Torrent de sa Marina. Un hombre había salido por la mañana a hacer una excursión, acompañado por otras diez personas. Sin embargo, su tardanza y la imposibilidad de comunicarse con él han causado una gran inquietud entre sus allegados. A continuación los excursionistas han vuelto sobre sus pasos y han avistado a la víctima en el fondo de un barranco y lo han puesto en conocimiento de los servicios de emergencias y de sus familiares el fatal desenlace. Al parecer el fallecido se habría quedado rezagado y, al apretar el paso, ha tropezado y ha desencadenado la caída mortal desde una gran altura.

Dispositivo de rescate

A continuación se han movilizado efectivos del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil y el helicóptero del instituto armado. También ha actuado el Grupo de Rescate de Montaña del parque de Sóller de Bombers de Mallorca y su helicóptero Milana. Al parecer desde la aeronave han avistado el cuerpo inerte. Un bombero descendió hasta allí para confirmar que tenía lesiones incompatibles con la vida. Finalmente, los efectivos del instituto armado han recuperado el cuerpo para proceder al levantamiento del cadáver. Por su parte, los funcionarios de la Policía Local de Valldemossa se han encargado de atender a los familiares y allegados de la víctima.

El cuerpo del fallecido ha ido a parar a un paraje de muy difícil acceso tras una caída de unos 30 metros. Por este motivo, tras comunicar el fallecimiento al juzgado de guardia. Tras el rescate laborioso. El cuerpo ha sido trasladado al campo de fútbol de Valldemossa para proceder al levantamiento del cadáver.