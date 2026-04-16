El juicio por el alijo de cocaína incautado a la nuera de La Paca se celebrará en septiembre

El juicio por el alijo de cinco kilos de cocaína incautado a Pilar M.M., nuera de La Paca y mujer del Ico, se celebrará en septiembre. La negativa de uno de los seis acusados a reconocer los hechos y aceptar la condena de prisión ofrecida por la Fiscalía ha impedido que se alcanzara un acuerdo de conformidad al que el resto de procesados habían dado el visto bueno. Pilar M.M. se enfrenta a penas que suman 16,5 años de prisión, mientras los otros sospechosos se enfrentan a entre 9,5 y 10,5 años de cárcel.

Los acusados han comparecido esta mañana ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma, donde se ha celebrado una vista previa del juicio. A las puertas del Palacio de Justicia se han congregado una veintena de familiares y allegados, entre ellos el Ico. La Policía Nacional ha reforzado la seguridad en la zona, con un nutrido grupo de agentes controlando la situación para evitar cualquier incidente.

En la sala, algunos de los abogados defensores han anunciado que plantearán cuestiones de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, al considerar irregulares los seguimientos con dispositivos de geolocalización y los pinchazos telefónicos que llevaron a cabo los investigadores durante las pesquisas, que culminaron con la incautación de cinco kilos de cocaína. El tribunal ha señalado el juicio para los días 14, 15 y 16 de septiembre de este año.

La Policía ha reforzado la seguridad en la Audiencia. / M.O.I.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Pilar M.M., de 49 años y con tres condenas previas por narcotráfico, se dedicaba en 2024 a introducir en Son Banya grandes partidas de cocaína para abastecer a diferentes puntos de venta y a recaudar el dinero que estos generaban, . La Policía y la Guardia Civil, detectaron la llegada a Palma de cinco personas procedentes de Alicante, dos de ellas familiares de Pilar M.M. Llegaron a la isla en barco a primera hora de la mañana del 1 noviembre de 2024. Horas después, los agentes presenciaron la entrega de una bolsa en el domicilio de la mujer, que salió con ella y puso rumbo al poblado a bordo de un coche. En otro vehículo viajaban sus familiares, que se encargaron de comprobar si había controles en el acceso.

Cuando el turismo de Pilar M.M. entró en Son Banya, uno de los vehículos policiales le bloqueó el paso. La acusada realizó una maniobra evasiva marcha atrás y trató de huir a toda velocidad por las calles del poblado. Para impedir que se fugara, los agentes colocaron otro de sus automóviles en su camino, pero la mujer optó por embestirle para tratar de escapar. Uno de los policías desenfundó entonces su pistola y disparó al aire para tratar de amedrentarla y conseguir que se detuviera.

Tampoco el tiro surtió efecto. La mujer se estrelló contra otros tres coches de los agentes, a los que causó diversos daños, antes de ser detenida y reducida. Al registrar su coche, la Policía y la Guardia Civil encontraron la bolsa con cuatro kilos de cocaína de gran pureza en su interior. El alijo fue valorado en 416.681 euros. Los agentes detuvieron también a los familiares de la mujer que iban en el coche lanzadera. Al día siguiente fueron detenidos en un hotel de s'Arenal de Llucmajor los otros tres sospechosos. En la habitación donde estaba alojado en uno de ellos fueron hallados, en un falso techo del baño, otros cuatro paquetes que contenían en total un kilo de cocaína.

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Los seis acusados permenecen en prisión preventiva desde entonces. La Fiscalía reclama para Pilar M.M. penas que suman 16 años y medio de prisión y sendas condenas de 9 años y medio de reclusión para los otros cinco sospechosos. Además, solicita que todos ellos abonen multas de 1,3 millones de euros.