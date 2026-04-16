Dos detenidos por varios robos en casas y establecimientos de Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos como presuntos autores de varios robos con fuerza perpetrados en domicilios y establecimientos de la ciudad en las últimas semanas, de donde se llevaron un botín de unos 2.600 euros en efectivo. Cuando fueron arrestados los sospechosos llevaban en un coche diversas piezas de cubertería de planta, presuntamente sustraídas. El Grupo de Robos de la Policía prosigue con la investigación, ya que no se descarta la participación de los arrestados en otros delitos.

Según informa la Policía Nacional, un agente fuera de servicio reconoció recientemente en una gasolinera de Palma a un hombre, que sabía que estaba siendo buscado por un robo en una farmacia cometido el pasado mes de febrero, de donde se llevaron 700 euros en efectivo de la máquina registradora. El sospechoso iba en un vehículo junto a otro individuo. Tras identificarse como policía, retuvo a los dos hombres hasta la llegada de varias patrullas. Los agentes descubrieron entonces que el segundo hombre acababa de cometer un hurto en la tienda de la gasolinera. En el interior del vehículo hallaron varias piezas de cubertería de plata, cuya procedencia no pudieron justificar, por lo que se presume que habían sido sustraídas poco antes.

Una vez detenidos, el Grupo de Robos de la Policía prosiguió con las gestiones, que permitieron achacar a los dos hombres la comisión de al menos otros tres delitos. El 29 de enero presuntamente intentaron robar en una vivienda de s'Aranjassa, aunque no lograron forzar la puerta. En la madrugada del 2 de febrero uno de ellos supuestamente intentó sustraer cien euros de la caja registradora de un salón de juegos de la calle Joan Miró, aunque fue descubierto por el empleado y huyó de vacío. Ese mismo día, 2 de febrero, habrían cometido un robo en un restaurante, también en la calle Joan Miró, donde forzaron la caja registradora y se llevaron 1.900 euros.

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La Policía Nacional prosigue con la investigación ante la posible implicación de los detenidos en otros delitos y está buscando a los propietarios de la cubertería de plata que llevaban en el coche.