Detenido en Palma por conducir sin carné y llevar cien gramos de hachís en el coche

La Policía Local de Palma detuvo el pasado domingo a un hombre español de 48 años por circular en coche pese a carecer de carné, y por llevar en el vehículo una pieza de cien gramos de hachís. Se le imputan un delito contra la salud pública y otro contra la seguridad del tráfico.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado 12 de abril en la barriada de La Soledat, en Palma. Una patrulla de la Unidad Motorizada (Umot) observó un turismo que, al percatarse de la presencia policial, frenó bruscamente al llegar a una señal de ceda el paso. Esta maniobra levantó las sospechas de los agentes, que dieron el alto al conductor.

Durante la identificación los policías notaron que el conductor estaba muy nervioso. Al solicitarle el permiso de conducir, el hombre indicó que no tenía ningún tipo de licencia y que ya había sido denunciado en otras ocasiones, extremos que fueron comprobados a través de la base de datos.

Los agentes percibieron un fuerte olor a hachís en el interior del coche, por lo que realizaron un registro y encontraron una pieza de unos cien gramos de hachís bajo el asiento del conductor. El hombre quedó detenido por un delito contra la seguridad del tráfico y otro contra la salud pública.

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La droga intervenida pesaba casi cien gramos. / Policía Local de Palma

La propietaria del turismo se hizo cargo del vehículo y manifestó que desconocía que el conductor careciera de licencia. Una vez finalizadas las diligencias por parte de la Sala de Atestados, el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.