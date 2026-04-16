Capturada en Palma una narcotraficante de Son Banya que llevaba tres años fugada

La Guardia Civil ha puesto fin esta mañana a la fuga de Trinidad Andújar, una narcotraficante de Son Banya que llevaba tres años fugada. La mujer, de 45 años, fue condenada a cinco años y nueve meses de prisión por liderar un clan que vendía cocaína en cuatro puntos de venta del poblado. Sobre la mujer pesaba una orden de busca, captura e ingreso en prisión desde 2023. En el operativo de localización han participado agentes de la Policía Judicial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana del instituto armado.

Trinidad Andújar fue detenida en abril de 2019 en una operación antidroga llevada a cabo por la Policía Nacional en el poblado de Son Banya. La sentencia, dictada en julio de 2022 por la Audiencia Provincial consideró probado que la mujer era la máxima responsable de una organización de narcotraficantes y gestionaba directamente los cuatro puntos de venta de drogas desmantelados. La sentencia la declaró autora de delitos contra la salud pública y de integración en grupo criminal. El fallo condenó a otros seis miembros del clan.

La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears, que en enero de 2023 absolvió a uno de los acusados, pero ratificó las condenas para el resto. Con la sentencia ya firme, Trinidad Andújar, que ya había sido condenada por narcotráfico en 2016, no fue localizada para cumplir la pena. La Audiencia Provincial dictó entonces una orden de busca y captura e ingreso en prisión.

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La acusada ha conseguido mantener la fuga hasta hoy. A las once y media de la mañana, agentes de la Guardia Civil han conseguido localizarla y detenerla en Palma para ejecutar la orden de encarcelamiento.