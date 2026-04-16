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Bombers de Mallorca rescatan a una persona en es Caló de Betlem

La víctima ha sido evacuada en el helicóptero Milana

Bombers de Mallorca durante la evacuación de la víctima en el helicóptero.

Bombers de Mallorca durante la evacuación de la víctima en el helicóptero. / BOMBERS DE MALLORCA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un hombre ha tenido que ser rescatado la mañana de este jueves cuando se encontraba en es Caló de Betlem. Bombers de Mallorca han acudido en su auxilio y ha sido evacuado en el helicóptero Milana.

Los hechos han ocurrido sobre las nueve de la mañana de este jueves. Una llamada de emergencia alertaba de que un hombre había resultado accidentado cuando se encontraba en es Caló de Betlem y no se podía mover por sus propios medios.

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Evacuado en helicóptero

A continuación una dotación de Bombers de Mallorca procedente del parque de Artà se ha desplazado hasta el lugar señalado. Finalmente, la víctima ha sido evacuada en el helicóptero Milana de Bombers de Mallorca y la han trasladado hasta un centro sanitario.

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