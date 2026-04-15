Tres heridos en un accidente de dos motos en la carretera de Llucmajor a Porreres
Las víctimas son dos hombres y una mujer, que iban en dos vehículos que circulaban uno detrás de otro y se salieron de la vía en la misma curva
Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, resultaron heridos anoche cuando las dos motos en las que circulaban se accidentaron en la misma curva de la carretera de Llucmajor a Porreres. Las víctimas fueron trasladadas a distintos hospitales en ambulancia, mientras que la Guardia Civil de Tráfico abrió una investigación para determinar las causas del siniestro.
El accidente ocurrió sobre las nueve menos diez de la noche, en la carretera de Llucmajor a Porreres (Ma-5020), a la altura del kilómetro 3. Las víctimas iban en dos motos que circulaban una detrás de otra, y se salieron de la carretera en la misma curva y casi al mismo tiempo.
Al lugar se desplazaron varias ambulancias, así como dotaciones de la Policía Local de Llucmajor y la Guardia Civil de Tráfico, que prestaron las primeras asistencias a las víctimas y regularon el tráfico para evitar más siniestros. Los tres jóvenes presentaban heridas de consideración y fueron evacuados a los hospitales de Son Espases y Son Llátzer.
La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del accidente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
- Críticas vecinales porque los turistas utilizan las nuevas bases de las farolas junto a la Catedral como asientos
- Condenan a una magistrada de Palma a dos años de inhabilitación por prevaricación por imprudencia
- Piden indemnizaciones para interinos de larga duración del Govern de Baleares que cesen por oposiciones caducadas
- Nueva sentencia contra la Seguridad Social, que tendrá que pagar una pensión vitalicia a una empleada con fibromialgia y depresión en Mallorca
- Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
- Más lesiones en el Mallorca: Zito Luvumbo apunta a estar entre tres semanas y un mes de baja
- Revés para un parque fotovoltaico proyectado en el polígono de Son Malferit de Palma