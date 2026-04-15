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Rescatan en helicóptero a una ciclista que cayó por un terraplén en la carretera de sa Calobra

La aeronave ha evacuado a la mujer directamente al hospital de Son Espases

Momento en el que un bombero con material sanitaril accede al lugar donde estaba la herida.

Momento en el que un bombero con material sanitaril accede al lugar donde estaba la herida. / Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Efectivos de los Bombers de Mallorca han rescatado hoy a una ciclista que ha resultado herida tras caer por un terraplén junto a la carretera de sa Calobra, en la Serra de Tramuntana. La mujer ha sido evacuada directamente en helicóptero al hospital de Son Espases para recibir atención médica.

En el operativo, según informan los Bombers de Mallorca, han intervenido dotaciones del parque de Sóller y el helicóptero, sa Milana. Los bomberos han accedido al lugar donde se encontraba la herida, que ha sido estabilizada por los servicios sanitarios, y la han izado hasta la aeronave. El helicóptero la ha evacuado directamente al hospital de Son Espases para que reciba asistencia médica.

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