Piden nueve años de cárcel a un cantante por apuñalar a tres jóvenes en una discoteca de Palma

"No se me ocurre beber ni pegarme cuando me habían contratado para cantar. Yo estaba dentro y la pelea ocurrió fuera". Con estas palabras, un acusado ha negado este martes en el juicio celebrado en la Plaza seis del Tribunal de Instancia de lo Penal de Palma su presunta participación en una pelea y una agresión con cuchillos y botellas a tres jóvenes en una discoteca de Palma. La fiscal pide para el procesado una pena de nueve años de cárcel, tres por cada delito de lesiones, y que les indemnice con la suma de 4.900 euros. A través de videoconferencia, un adolescente que tenía entonces 13 años ha reconocido su participación en dichos apuñalamientos y ha exculpado al encausado. Este fue detenido, pero fue considerado inimputable por su corta edad.

Los hechos que se han juzgado este martes tuvieron lugar sobre las dos y media de la madrugada del 20 de mayo de 2023 en la terraza de una discoteca situada en la calle Gremi Hortelans del Polígono Son Rossinyol de Palma. En un momento dado, se inició una pelea a patadas y puñetazos, que derivó en cuchilladas y botellazos a tres de ellos. Como consecuencia de estos hechos, las tres víctimas tuvieron que ser trasladadas a un centro sanitario para suturarles las heridas. Uno de ellos recibió una cuchillada en el tórax, otro un botellazo en la cabeza y una puñalada y el tercer una herida de arma blanca en las costillas.

Hasta el lugar donde había tenido lugar la refriega, se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional. Algunos de los agentes también se desplazaron a los hospitales a tomarles declaración. Todos ellos coincidieron en señalar que los agresores eran un adolescente y otro "con trenzas". Los policías acudieron de nuevo a dicho local y se toparon con dos individuos que encajaban con esa descripción. Tenían manchas de sangre en la ropa. Al menor de edad le intervinieron una navaja tipo mariposa, mientras que el otro no tenía arma alguna.

Durante su comparecencia en el juzgado, los tres agredidos han señalado al acusado como la supuesta persona que los habría apuñalado. Todos ellos han coincidido en resaltar que "tenía trenzas". Por su parte, varios policías que procedieron a la detención han declarado que, al entrar en el local, se encontraron a los dos presuntos autores del apuñalamiento. "Los dos tenían la ropa manchada de sangre", han subrayado.

"Él no hizo nada malo. Todo lo hice yo"

Sin embargo, otras declaraciones de otros testigos han rebatido que los dos detenidos hubieran tomado parte por igual en las agresiones con arma blanca en dicha discoteca. A través de videoconferencia, el entonces menor de 13 años ha reconocido sin ambages ser el único autor de los apuñalamientos."Él no había hecho nada malo, solo cantaba. Todo lo hice yo", ha aseverado. Este hizo uso de una navaja tipo mariposa y fue arrestado. No obstante era inimputable debido a su corta edad y fue llevado a es Pinaret. Su indumentaria con gorra y camiseta roja no había pasado inadvertida a los presentes.

Asimismo otros testigos exculparon al procesado. Así, una amiga del procesado ha declarado que este estaba dentro y salió y llamó a la ambulancia al ver a un amigo suyo herido. La entonces pareja del encausado ha recalcado que estuvo "todo el tiempo con él" y que este se encontraba dentro del local cuando sucedieron los hechos.

"Yo la pelea no la vi", ha subrayado el acusado al prestar declaración en último lugar. En este sentido ha indicado que la refriega había tenido lugar en la terraza mientras que él se encontraba dentro. "Había más gente con trenzas", ha indicado. "Solo me tomé una cerveza. Me habían contratado para cantar", ha recalcado en el transcurso de su alocución.

Al término de la vista, la fiscal se ha ratificado en su petición inicial y ha solicitado para el procesado nueve años de prisión por tres presuntos delitos de lesiones y que indemnice a las víctimas con 4.900 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas. Por su parte, el abogado defensor del acusado, Pedro Cerdà, ha pedido su absolución. "No hay ninguna evidencia científica de que haya participado en la agresión. No han encontrado en él ningún resto de sangre de los apuñalados. Solo tenía sangre de su amigo", ha subrayado.