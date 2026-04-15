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Fallece una ciclista que cayó por un terraplén en la carretera de sa Calobra

La mujer se precipitó desde unos quince metros de altura y no pudo ser reanimada por el equipo del 061 y los bombers que acudieron en su ayuda

Fallece una ciclista que cayó por un terraplén en la carretera de sa Calobra

Fallece una ciclista que cayó por un terraplén en la carretera de sa Calobra / DM

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una ciclista polaca de 40 años ha fallecido esta tarde al salirse de la carretera de sa Calobra y caer por un terraplén de unos quince metros de altura. Al lugar se han desplazado dotaciones de los Bombers de Mallorca y el 061, que estaban prestando las primeras asistencias cuando la víctima ha entrado en parada cardiaca y no han podido reanimarla.

El accidente ha ocurrido sobre las dos y media de la tarde, a la altura del kilómetro 10,3 de la carretera Ma-2141, que conduce a sa Calobra. Al parecer la ciclista se ha salido de la vía en una curva cerrada y se ha precipitado por un terraplén de unos quince metros. El 112 ha alertado al 061 a los Bombers de Mallorca, que han movilizado a dotaciones del parque de Sóller y a un helicóptero.

Bomberos y equipos sanitarios han descendido al lugar en el que había caído la mujer y han iniciado las maniobras para estabilizarla antes de evacuarla a un hospital. La víctima estaba consciente, aunque había sufrido numerosos golpes. Sin embargo, mientras la atendían ha sufrido una parada cardiaca, presumiblemente a causa de alguna lesión interna. Los sanitarios han tratado de reanimarla pero no han podido, y la mujer ha fallecido allí mismo.

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Una vez con la autorización judicial para el levantamiento del cadáver, los bomberos han trasladado el cadáver a la carretera, donde esperaba un vehículos de la funeraria. La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro.

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