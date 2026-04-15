Detienen a una pareja de carteristas en Calvià por numerosos robos de tarjetas y hacer cargos fraudulentos con ellas

Una pareja de carteristas se dedicaba a robar las pertenencias deturistas en establecimientos y en la vía pública de Calvià mientras hacían compras o en un momento de descuido. A continuación utilizaban las tarjetas robadas para hacer cargos fraudulentos. Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 56 años y a una mujer de 41, ambos procedentes del Este de Europa, por presuntos delitos de hurto y estafas bancarias.

Los investigadores de la Guardia Civil de Calvià iniciaron las pesquisas el pasado mes de marzo después de tener constancia de un significativo aumento de denuncias por hurtos en diversas partes del municipio, principalmente en zonas turísticas de Magaluf Santa Ponça y Peguera. Las víctimas sufrieron los robos cuando hacían compras en establecimientos o en un momento de descuido.

Posteriormente, los agentes encargados del caso constataron que se habían efectuado numerosos cargos fraudulentos con las tarjetas sustraídas. Algunos de estos alcanzaron una suma de 1.500 euros. A partir de este momento, se intensificaron las pesquisas.

Extremar las precauciones

Tras diversas gestiones, los investigadores localizaron a los sospechosos alojados en un hotel de la Playa de Palma. En la tarde del lunes, se procedió a su detención. Acto seguido comprobaron que ambos tenían numerosos antecedentes por hechos similares. La pareja fue puesta a disposición judicial en el juzgado de guardia Palma en la mañana del martes.

Ante la proliferación de este tipo de delitos, la Guardia Civil insta a extremar las precauciones en las zonas turísticas y a proteger los objetos personales para evitar convertirse en una nueva víctima. Con la llegada de la temporada alta, estos hechos delictivos aumentan exponencialmente.