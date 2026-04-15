Pegan una paliza a un hombre en su domicilio de s'Arenal, en Palma, para robarle 1.500 euros

Violento asalto en un domicilio de s'Arenal. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que, junto a un cómplice, irrumpió en de madrugada en la casa de su vecino y le pegó una paliza durante una hora para que les confesara dónde guardaba el dinero. Al parecer le había vendido marihuana y había visto que llevaba una cantidad importante de efectivo en la cartera. Los agresores le robaron 1.500 euros. La Policía le imputa los delitos de robo con violencia en casa habitada y retención ilegal. Tras pasar a disposición judicial, ha quedado libre con cargos, con una orden de alejamiento de su vecino.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del pasado 3 de abril en un domicilio de s'Arenal. Según el relato de la víctima, llamaron a la puerta y abrió pensando que se trataba de un familiar. En ese momento dos hombres empujaron la puerta, le metieron a la fuerza en el interior y le golpearon.

El hombre explicó que le tuvieron retenido contra su voluntad durante una hora. En ese tiempo los dos hombres no dejaron de pegarle puñetazos para que les dijera dónde guardaba el dinero. La víctima sufrió diferentes heridas y lesiones en la cara y el costado. Finalmente se marcharon con 1.500 euros.

El morador informó a la Policía que uno de los agresores era su vecino, que le solía suministrar marihuana. De hecho, la tarde anterior le había comprado droga y, al parecer, el hombre se había fijado en que llevaba en la cartera una importante cantidad de dinero que acababa de cobrar. Este habría sido el móvil de la agresión.

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El Grupo de Atracos de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación e identificó al vecino, que fue detenido ayer. El hombre ha pasado esta mañana a disposición judicial, y ha quedado libre con una orden de alejamiento de la víctima. La Policía continúa con las pesquisas para localizar al segundo implicado en el asalto.