Tres investigados por intentar okupar una vivienda en la Colònia de Sant Jordi

Agentes de la Guardia Civil han investigado a tres personas, un hombre y dos mujeres, que presuntamente intentaron okupar una vivienda en la Colònia de Sant Jordi. Los guardias descubrieron que los sospechosos habían abierto un boquete en una puerta, que estaba tapiada precisamente para evitar que la okuparan, y habían inutilizado la alarma.

Los hechos, según informa la Guardia Civil, ocurrieron a mediodía de ayer en la Colònia de San Jordi, en el municipio de ses Salines. La Guardia Civil fue alertada de que se había disparado varias veces la alarma de un domicilio, aunque en un principio parecía que se trataba de falsas alarmas. Sin embargo, una patrulla fue al lugar y, al inspeccionar la casa, descubrió que habían abierto un agujero en la puerta, que estaba tapiada después de otros intentos de okupación, y también habían inutilizado la alarma.

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Algunos testigos pudieron aportar datos sobre un vehículo en el que viajaban los okupas. La patrulla realizó una batida por los alrededores y localizó el coche, con un hombre y dos mujeres en su interior. Al examinarlo encontraron varias herramientas con las que supuestamente habían abierto el agujero, por lo que los tres quedaron investigados por los delitos de tentativa de usurpación de inmueble y daños.