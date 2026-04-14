Detenido en Palma un hombre que distribuía droga en moto
La Policía Nacional interceptó al sospechoso, que intentó eludir un control, y le intervino veinte papelinas de cocaína y 1.800 euros
Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado jueves en Palma a un hombre que presuntamente se dedicaba a distribuir droga en moto. El individuo intentó eludir un control policial, por lo que fue interceptado. Los policías le intervinieron veinte papelinas de cocaína y 1.800 euros.
Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron sobre las diez de la noche del pasado jueves en la calle Isidoro Antillón de Palma, en la barriada de Son Canals. Patrullas de motos de la Brigada de Seguridad Ciudadana estaban realizando un control de vehículos, cuando vieron que un motorista, que circulaba con un teléfono en la mano, realizaba una maniobra extraña para intentar evitarles.
Los agentes le interceptaron de inmediato y comprobaron que el motorista se mostraba muy nervioso. Al cachearle descubrieron que llevaba encima dos papelinas de cocaína y 1.800 euros en efectivo. En el baúl de la moto encontraron dos trozos de hachís y otras dieciocho papelinas de cocaína escondidas dentro de un guante.
El hecho de que la droga estuviera distribuida en papelinas dispuestas para su venta y la elevada cantidad de dinero en metálico llevó a los agentes a la conclusión de que el hombre se dedicaba a su venta entre consumidores, por lo que quedó inmediatamente detenido.
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