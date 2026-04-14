Detenido en Menorca por vender una dosis de heroína que causó a muerte de una mujer

Agentes de la Policía Nacional de Maó y Ciutadella, en Menorca, arrestaron la pasada semana a un hombre que presuntamente vendió una papelina de heroína a una pareja de drogadictos, y que habría causado la muerte de la mujer, mientras que su compañero tuvo que ser hospitalizado al sufrir síntomas extraños. Los investigadores intervinieron parte de la droga, que ha sido enviada a un laboratorio para ser analizada y determinar qué contiene.

Los restos de la papelina de heroína intervenida por la Policía. / CNP

Los hechos, según informan desde la Policía Nacional, ocurrieron el pasado jueves, cuando la comisaría de Maó fue alertada de que había fallecido una mujer de unos 55 años en una vivienda de la ciudad, al parecer tras sufrir una reacción adversa por el consumo de drogas.

En la casa había también un hombre, de unos 53 años, que tuvo que ser atendido por una dotación del 061 al encontrarse también en mal estado. Según explicó a los agentes, habían consumido juntos una dosis de heroína y él se había quedado dormido. Cuando se despertó se dio cuenta de que la mujer había muerto, por lo que alertó a los servicios de emergencia.

El equipo de la ambulancia comprobó que el cuerpo de la mujer ya estaba frío, y apuntó a que podría llevar muerta más de una hora. El hombre, por su parte, se encontraba en mal estado, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, aunque posteriormente se recuperó y recibió el alta.

Mientras tanto, el equipo de Policía Judicial de la comisaría de Maó inició una investigación para localizar a la persona que les había suministrado la droga. Los agentes averiguaron que el sospechoso se disponía a salir de Menorca en ferry al día siguiente. Con la ayuda de agentes de Seguridad Ciudadana de Ciutadella le arrestaron en la estación marítima, como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia.

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Los restos de la droga intervenidos han sido enviados a un laboratorio, para que sean analizados y se pueda determinar si tienen algún componente que causó la muerte de la mujer.