Campaña de vigilancia de la Policía Local de Palma sobre la venta de alcohol en establecimientos
Denuncian a la propietaria de un comercio que tenía abierto a la una de la madrugada y funcionaba como bar sin licencia
La Policía Local de Palma ha realizado durante los últimos fines de semana una campaña de vigilancia especial sobre establecimientos que venden alcohol, en el que ha sido denunciada la propietaria de un comercio de Pere Garau, por vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido y por funcionar como bar sin permiso.
Esta intervención se enmarca en una campaña de vigilancia específica desarrollada por la Patrulla Verda durante tres fines de semana consecutivos en la barriada. La madrugada del pasado 12 de abril, sobre la una y cuarto de la madrugada, los agentes detectaron que el local permanecía abierto y que en él se vendía alcohol.
Al intervenir, constataron que, además de la venta fuera de horario, el establecimiento funcionaba como bar encubierto, con varios clientes consumiendo bebidas en la trastienda.
Se levantaron las actas correspondientes por infracción a la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Convivencia Cívica. Se da la circunstancia de que el local ya había sido denunciado anteriormente por hechos similares durante la misma campaña.
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