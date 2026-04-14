Auxilian en Alcúdia a un menor que sufrió una grave reacción alérgica por comer cacahuetes

Agentes de la Policía Local de Alcúdia auxiliaron la semana pasada a un menor de doce años que había sufrido una grave reacción alérgica tras consumir algún alimento que contenía cacahuetes. Los policías requirieron la intervención de una ambulancia y ayudaron al padre del chico, que le suministró una dosis de adrenalina en una farmacia. El menor fue trasladado a un hospital fuera de peligro. Fue uno más de los 179 servicios realizados por la Policía Local durante la semana pasada, entre los que hubo accidentes de tráfico, un siniestro laboral, la identificación de presuntos carteristas y el hallazgo de un niño de siete años que se había perdido.

Según informa la Policía Local, el pasado lunes recibieron el aviso de que un niño de doce años se encontraba en estado grave al sufrir un shock anafiláctico por el posible consumo de cacahuetes, a los que es alérgico. Las dotaciones policiales solicitaron la intervención de una ambulancia del 061 y prestaron las primeras asistencias al menor, al que su padre administró una dosis de adrenalina en una farmacia.

Al día siguiente se tuvo conocimiento de la presencia de grupos de carteristas en el centro y en las playas del municipio, por lo que el sábado se llevó a cabo un operativo especial que acabó con la identificación de varios sospechosos.

Los policías, durante la identificacion de unos presuntos carteristas. / Policía Local de Alcúdia

El jueves los policías intervinieron en un accidente laboral por la caída de una puerta metálica de gran tamaño sobre un trabajador en el puerto. La víctima resultó herida y fue traslada a un centro médico en ambulancia.

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Asistencia al trabajador herido al desprenderse una puerta metálica en el puerto de Alcúdia. / Policía Local de Alcúdia

El último incidente destacado fue la localización, ayer domingo, de un niño suizo de siete años que deambulaba perdido por la carretera. Los agentes se hicieron cargo del menor y, tras una hora de búsqueda, averiguaron el hotel donde se alojaba y se lo entregaron a sus familiares.