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El temporal marítimo provoca diversos incidentes en las costas de Mallorca

Lanchas de Salvamento remolcaron dos embarcaciones con cinco personas a bordo que habían quedado sin gobierno, y un velero embarrancó en la playa de Son Maties

El velero embarrancado ayer en la playa de Son Maties.

El velero embarrancado ayer en la playa de Son Maties. / Amanda Rotger

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

El temporal en Mallorca, que estaba ayer en alerta amarilla por fenómenos adversos, provocó diversos incidentes en la costa de la isla. Lanchas de Salvamento Marítimo tuvieron que remolcar en menos de doce horas dos embarcaciones con cinco personas a bordo que habían quedado a la deriva en la Bahía de Palma, y un velero que estaba fondeado rompió las amarras y quedó embarrancado en la playa de Son Maties, en la costa de Calvià.

Auxilio a la embarcación que quedó sin gobierno de madrugada en la Bahía de Palma.

Auxilio a la embarcación que quedó sin gobierno de madrugada en la Bahía de Palma. / Salvamento Marítimo

El primer incidente, informan fuentes de Salvamento Marítimo, ocurrió sobre las tres y media de la madrugada de ayer. La central de emergencias marítimas recibió un aviso de los tripulantes de un velero de 12 metros con tres personas a bordo, que había quedado sin gobierno en la Bahía de Palma, a una milla de la costa. Salvamento movilizó su lancha Salvamar Calíope, que remolcó la embarcación hasta Portopí con sus tripulantes a salvo.

Operación de remolque del velero en dificultades en la Bahía de Palma.

Operación de remolque del velero en dificultades en la Bahía de Palma. / Salvamento Marítimo

Sobre la una del mediodía se ha registrado un incidente similar, también en la Bahía de Palma. Un catamarán con dos personas a bordo pidió ayuda al hallarse sin gobierno por una avería. La embarcación ha sido remolcada a puerto por la lancha Salvamar Libertas.

El temporal marítimo provocó también que un velero embarrancara por mañana en la playa de Son Maties, en la costa de Calvià.

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El 112 tenbía activada ayer la alerta amarilla por fenómenos adversos en toda la costa de la isla.

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