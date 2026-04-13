Sorprenden in fraganti a dos ladrones cuando robaban en dos vehículos en Palma

Una patrulla de agentes de paisano de la Policía Nacional sorprendió in fraganti a dos ladrones, de origen argelino, tras robar dentro de turismos aparcados en la calle en Palma. Tras cachearlos, los agentes les intervinieron dos navajas, un destornillador y un par de guantes, que utilizaban para forzar los coches. Los dos fueron detenidos por un presunto delito de robo en el interior de vehículos.

Los hechos se cometieron sobre las tres y media de la madrugada del pasado viernes. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se encontraban patrullando de paisano en un coche camuflado. De repente los policías observaron cómo un hombre echó a correr en dirección contraria hacia el lugar donde se encontraba la patrulla policial.

A continuación los policías se percataron de que otro individuo abandonaba apresuradamente el interior de un vehículo, donde se encontraba. Cuando los agentes le preguntaron si el vehículo era suyo, este dijo que era del otro sujeto, que había echado a correr.

Apenas unos minutos después, otra patrulla policial interceptó en una calle paralela al otro joven que había emprendido la huida a la carrera. A partir de este momento, los agentes iniciaron diversas gestiones para identificar a estos presuntos delincuentes.

Coche de alquiler

En primera instancia, los policías averiguaron que el coche de donde acababa de salir uno de ellos era de alquiler. Ninguno de ellos figuraba como arrendatario del mismo. El hombre que lo había alquilado se encontraba fuera de la isla.

Cuando los agentes les realizaron un cacheo a los sospechosos, les intervinieron dos navajas, un destornillador y un par de guantes. En esa misma calle, localizaron otro automóvil que también había sido forzado. A partir de este momento, hicieron gestiones para tratar de localizar al dueño. Ambos sujetos fueron detenidos como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en interior de vehículo.