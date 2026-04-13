Policías locales devuelven a sus padres a un niño suizo de siete años perdido en el Port d'Alcúdia

Un niño de siete años, de nacionalidad suiza, fue encontrado perdido y deambulando solo por el Port d'Alcúdia. Un conductor de un autobús se percató de la situación del niño. Una patrulla de la Policía Local de Alcúdia se hizo cargo del pequeño. Después de numerosas gestiones, entregaron al menor a sus padres, que se alojaban en un hotel de la localidad. Los progenitores les expresaron su profundo agradecimiento por haber encontrado a su hijo.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en el Port d'Alcúdia. Un niño de siete años se encontraba desorientado y perdido. Un conductor de un autobús se percató de la situación del pequeño y puso los hechos en conocimiento de la Policía Local de Alcúdia.

Agentes de la Policía Local de Alcúdia se hacen cargo del niño suizo de siete años perdido. / POLICÍA LOCAL DE ALCÚDIA

Varias patrullas locales se desplazaron rápidamente hasta el lugar y se hicieron cargo del menor. Los agentes averiguaron que se trataba de un niño de nacionalidad suiza y realizaron, a partir de ese momento, rastrearon en alojamientos turísticos para tratar de localizar a sus padres.

Feliz reencuentro

Después de realizar numerosas gestiones, loa agentes lograron localizar el hotel del Port d'Alcúdia donde se alojaban los padres. Tras acudir al lugar, los policías se fotografiaron en la puerta del establecimiento con el niño. Tras el feliz reencuentro con su hijo, los padres expresaron a los efectivos de la Policía Local de Alcúdia su profundo agradecimiento por devolvérselo en perfecto estado. Desde el Cuerpo han hecho un llamamiento a todos los padres para extremar la vigilancia de los menores, en especial de corta edad, en las zonas turísticas