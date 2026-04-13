Menores
Policías locales devuelven a sus padres a un niño suizo de siete años perdido en el Port d'Alcúdia
Un conductor de un autobús dio la voz de alarma al ver desambulando solo al niño
Un niño de siete años, de nacionalidad suiza, fue encontrado perdido y deambulando solo por el Port d'Alcúdia. Un conductor de un autobús se percató de la situación del niño. Una patrulla de la Policía Local de Alcúdia se hizo cargo del pequeño. Después de numerosas gestiones, entregaron al menor a sus padres, que se alojaban en un hotel de la localidad. Los progenitores les expresaron su profundo agradecimiento por haber encontrado a su hijo.
Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en el Port d'Alcúdia. Un niño de siete años se encontraba desorientado y perdido. Un conductor de un autobús se percató de la situación del pequeño y puso los hechos en conocimiento de la Policía Local de Alcúdia.
Varias patrullas locales se desplazaron rápidamente hasta el lugar y se hicieron cargo del menor. Los agentes averiguaron que se trataba de un niño de nacionalidad suiza y realizaron, a partir de ese momento, rastrearon en alojamientos turísticos para tratar de localizar a sus padres.
Feliz reencuentro
Después de realizar numerosas gestiones, loa agentes lograron localizar el hotel del Port d'Alcúdia donde se alojaban los padres. Tras acudir al lugar, los policías se fotografiaron en la puerta del establecimiento con el niño. Tras el feliz reencuentro con su hijo, los padres expresaron a los efectivos de la Policía Local de Alcúdia su profundo agradecimiento por devolvérselo en perfecto estado. Desde el Cuerpo han hecho un llamamiento a todos los padres para extremar la vigilancia de los menores, en especial de corta edad, en las zonas turísticas
Suscríbete para seguir leyendo
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
- Chema Martínez: «Me encanta que alguien me diga que empezó a correr gracias a mí»
- Controversia vecinal por la reforma de la avenida principal de Santa Ponça: asfalto en las aceras y sin árboles
- Un trabajador que sufrió un infarto interpone una reclamación al IbSalut porque le dieron el alta en Palma sin saberlo
- Apilar piedras en Mallorca: «La gente lo olvida todo por la foto»