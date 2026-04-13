Una joven amenaza de muerte dos veces con un cuchillo a una trabajadora de un local de Magaluf

Una joven de 23 años, de origen magrebí, irrumpió dos veces armada con un cuchillo de gran tamaño y amenazó de muerte a una trabajadora de un local de Magaluf. Agentes de la Guardia Civil han detenido este domingo a esta mujer por estos dos presuntos delitos. La mañana de este lunes ha sido puesta a disposición judicial en el juzgado de guardia de Palma.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo. Una joven irrumpió dos veces en un local de Magaluf armada con un cuchillo de grandes dimensiones. A continuación amenazó de muerte a una trabajadora en presencia de varios clientes y del personal de seguridad.

Denuncia

Tras lo ocurrido, la víctima interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Calvià y estos se encargaron de abrir una investigación. Fruto de estas pesquisas, la sospechosa fue detenida la misma noche del domingo. A continuación esta ha sido puesta la mañana de este lunes a disposición del juzgado de guardia.