Seguridad vial
Investigado un conductor en Palma por falsificar su carné y circular sin haberlo obtenido nunca
El sujeto aportó un justificante de extravío falso supuestamente expedido por la Policía Nacional de Nicaragua
Un conductor de un coche de 33 años, de nacionalidad nicaragüense, fue sorprendido circulando sin carné en Palma después de cometer una infracción. Tampoco tenía asegurado el vehículo. El sujeto adujo que había extraviado el permiso y aportó posteriormente un supuesto justificante falso de la Policía Nacional de Nicaragua. Agentes de la Policía Local de Palma le han investigado por un presunto delito de falsedad documental y otro contra la seguridad vial por no haber obtenido nunca dicho permiso.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero. Una patrulla de la Unidad Motorizada de la Policía Local de Palma dio el alto al conductor del vehículo. Este acababa de cometer una infracción de tráfico. Los agentes comprobaron que el coche no tenía el seguro obligatorio. Así, el automóvil fue inmovilizado y trasladado por la grúa al depósito municipal.
Un supuesto extravío
El conductor argumentó que no llevaba el carné de conducir encima alegando que lo había extraviado. Unas horas después de la intervención policial, interpuso una denuncia por este supuesto extravío de la documentación. Para reforzarlo, este aportó un supuesto justificante expedido por la Policía Nacional de Nicaragua.
Ante las sospechas que despertó el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GSD) de la Policía Local de Palma, en colaboración con el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil. Estos, a través de Interpol, comprobaron que el documento que había aportado este individuo era completamente falso. De hecho nunca había obtenido el permiso de conducir. A continuación fue informado de que estaba investigado por presuntos delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial. El atestado fue remitido al juzgado de guardia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado
- La Reina Sofía no pudo fotografiarse junto a sus hijas en la Catedral
- Estas son las panaderías y pastelerías emblemáticas de Palma
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
- Chema Martínez: «Me encanta que alguien me diga que empezó a correr gracias a mí»
- Controversia vecinal por la reforma de la avenida principal de Santa Ponça: asfalto en las aceras y sin árboles
- Un trabajador que sufrió un infarto interpone una reclamación al IbSalut porque le dieron el alta en Palma sin saberlo
- Apilar piedras en Mallorca: «La gente lo olvida todo por la foto»