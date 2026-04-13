Amenaza al dueño de un bar de Palma tras perder en las tragaperras y le obliga a que le pague

Un cliente de un bar de Palma amenazó con agredir al dueño y causarle daños en su coche tras perder cuando jugaba a las tragaperras. El sujeto desenchufó la máquina para que no pudiera jugar otra persona y la víctima se vio obligada a darle dinero para que no cumpliera dichas amenazas. Agentes del Grupo de Atracos la Policía Nacional han detenido a este individuo, de nacionalidad española, por un presunto delito de extorsión.

Este hombre era cliente habitual de un bar del centro de Palma y jugaba allí a las máquinas tragaperras en numerosas ocasiones. Sin embargo, esta vez achacó su mala racha a un supuesto mal funcionamiento de la misma. Atribuía a este hecho las abultadas perdidas económicas que iba acumulando. A raíz de sus reiteradas quejas, el dueño del establecimiento comprobó que esta funcionaba correctamente.

Cuando el propietario del local informó al cliente de que la máquina funcionaba bien, este le exigió que le pagara grandes cantidades de dinero para compensar que no hubiera obtenido ningún premio. En un momento dado, la desenchufó para impedir que otros usuarios pudieran jugar en ella.

El dueño del bar no consiguió aplacar a su airado cliente y este comenzó a proferir graves amenazas contra él, mientras actuaba con gran agresividad. Por este motivo tuvo que acceder pretensiones y le dio dinero con la esperanza de que este se tranquilizara. Este le había amenazado con agredirle y con causar daños en su coche.

Orden de alejamiento

A pesar de la suma recibida, el cliente exigió al propietario que le diera más dinero. Mantenía la máquina tragaperras desenchufada para evitar que otros usuarios pudieran jugar en ella ante la posibilidad de que estos le arrebataran el supuesto premio. Con esta actitud, también le causaba un perjuicio económico.

A tenor de lo ocurrido, el dueño del bar decidió denunciar a este cliente. Investigadores del Grupo de Atracos de la Policía Nacional se encargaron del caso y le detuvieron el pasado miércoles como presunto autor de un delito de extorsión. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó sobre él una orden de alejamiento de dicho establecimiento y del dueño.