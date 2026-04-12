El fallecido en el accidente de moto en Sóller era el dueño del bar del mercado

El motorista fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico en Sóller era Samuel Andrés Villegas, de 44 años, muy conocido en la localidad por regentar el Bar el Mercat, un local ubicado en el mercado municipal al que había dado un nuevo impulso en los últimos meses. Villegas perdió la vida al estrellarse con su moto contra uno de los postes de la catenaria del tranvía, en la carretera de Sóller al Port.

Español de origen colombiano, Samuel Andrés Villegas se había hecho cargo hace unos meses del Bar el Mercat, un establecimiento ubicado en el interior del mercado municipal de Sóller, que había modernizado y al que había dado un nuevo impulso. En este tiempo Villegas se había convertido en una persona muy conocida en la localidad, por lo que la noticia de su fallecimiento en accidente ha provocado una gran consternación.

El siniestro ocurrió poco antes de las tres y media de la madrugada. Villegas circulaba en su moto, una BMW CE04, un potente scooter eléctrico, por la carretera Ma-11, en el tramo que va de Sóller al Port. A la altura del kilómetro 34,2 la moto se salió de la vía y chocó contra uno de los postes de la catenaria del tranvía. El conductor, que llevaba un chaleco airbag, quedó tendido en el suelo, mientras que la moto se incendió y quedó calcinada.

El hombre llevaba un dispositivo de alerta de accidentes en el móvil, por lo que el 112 recibió la alerta inmediatamente. El 061 movilizó al médico de guardia del centro de salud de Sóller y a dos ambulancias. Los sanitarios trataron de reanimar a la víctima, pero no lo lograron. Falleció allí mismo a causa de la gravedad de las lesiones.

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La Guardia Civil de Tráfico abrió diligencias e inició una investigación para tratar de dilucidar las causas del siniestro.