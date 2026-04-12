Dos detenidos por robar el bolso a una empleada de una sucursal bancaria en Palma

Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado jueves a dos ciudadanos argelinos que presuntamente acababan de sustraer el bolso a una empleada de una sucursal bancaria en el interior de la oficina, y posteriormente compraron tabaco en un estanco con la tarjeta sustraída. Uno de los delincuentes ya fue arrestado a finales de marzo por varios robos en el centro de Palma y en el interior del ferry procedente de Valencia, y tenía una orden de alejamiento de Mallorca.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la mañana, en el interior de una sucursal bancaria de Palma. Una empleada que acababa de abrir la oficina dejó su bolso en un armario utilizado por el personal. Poco después oyó el ruido de la puerta, aunque no vio a nadie. En ese momento se percató de que el armario estaba abierto y le habían sustraído el bolso. Salió corriendo a la calle y entonces fue abordada por un individuo extranjero, que le hizo preguntas ininteligibles con la clara intención de entretenerla.

La mujer alertó de inmediato a la Policía y una patrulla acudió al lugar. Los agentes hablaron con un trabajador de un local contiguo, que había visto al presunto ladrón entrar en la oficina mientras otro hombre permanecía fuera, en actitud vigilante, y luego los dos escaparon corriendo en dirección a la Plaza de España.

La Policía difundió la descripción de los sospechosos entre sus patrullas de servicio. Poco después, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que circulaban por la zona de Son Gotleu reparó en dos hombres con las mismas características físicas. Cuando les dieron el alto, uno de los sospechosos arrojó al suelo una tarjeta de crédito, que pertenecía a la empleada del banco.

Al ser cacheados, los policías les encontraron varios paquetes de tabaco sin abrir. Poco después, la víctima informó de que le había llegado un mensaje con los movimientos de su tarjeta y se habían realizado compras en un estanco del centro de Palma.

Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de hurto y estafa. Los policías pudieron recuperar tanto la tarjeta de crédito como el teléfono móvil de la mujer, que le fueron devueltos.

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El Grupo de Investigación de la Comisaría de Centro de Policía Nacional comprobó posteriormente que uno de los detenidos ya fue arrestado el pasado día 30 de marzo como presunto autor de varios robos en el centro de Palma y en el interior de un ferry que cubre la línea desde Valencia, por lo que se había decretado una orden que le prohíbe viajar a Mallorca.