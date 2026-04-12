Dos detenidos por robar el bolso a una empleada de una sucursal bancaria en Palma
Uno de los ladrones se introdujo en la oficina cuando acababan de abrir y se llevó las pertenencias de la mujer de un armario
Los delincuentes efectuaron una compra en un estanco inmediatamente después con una tarjeta sustraída
Agentes de la Policía Nacional arrestaron el pasado jueves a dos ciudadanos argelinos que presuntamente acababan de sustraer el bolso a una empleada de una sucursal bancaria en el interior de la oficina, y posteriormente compraron tabaco en un estanco con la tarjeta sustraída. Uno de los delincuentes ya fue arrestado a finales de marzo por varios robos en el centro de Palma y en el interior del ferry procedente de Valencia, y tenía una orden de alejamiento de Mallorca.
Los hechos ocurrieron sobre las nueve de la mañana, en el interior de una sucursal bancaria de Palma. Una empleada que acababa de abrir la oficina dejó su bolso en un armario utilizado por el personal. Poco después oyó el ruido de la puerta, aunque no vio a nadie. En ese momento se percató de que el armario estaba abierto y le habían sustraído el bolso. Salió corriendo a la calle y entonces fue abordada por un individuo extranjero, que le hizo preguntas ininteligibles con la clara intención de entretenerla.
La mujer alertó de inmediato a la Policía y una patrulla acudió al lugar. Los agentes hablaron con un trabajador de un local contiguo, que había visto al presunto ladrón entrar en la oficina mientras otro hombre permanecía fuera, en actitud vigilante, y luego los dos escaparon corriendo en dirección a la Plaza de España.
La Policía difundió la descripción de los sospechosos entre sus patrullas de servicio. Poco después, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano que circulaban por la zona de Son Gotleu reparó en dos hombres con las mismas características físicas. Cuando les dieron el alto, uno de los sospechosos arrojó al suelo una tarjeta de crédito, que pertenecía a la empleada del banco.
Al ser cacheados, los policías les encontraron varios paquetes de tabaco sin abrir. Poco después, la víctima informó de que le había llegado un mensaje con los movimientos de su tarjeta y se habían realizado compras en un estanco del centro de Palma.
Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de hurto y estafa. Los policías pudieron recuperar tanto la tarjeta de crédito como el teléfono móvil de la mujer, que le fueron devueltos.
El Grupo de Investigación de la Comisaría de Centro de Policía Nacional comprobó posteriormente que uno de los detenidos ya fue arrestado el pasado día 30 de marzo como presunto autor de varios robos en el centro de Palma y en el interior de un ferry que cubre la línea desde Valencia, por lo que se había decretado una orden que le prohíbe viajar a Mallorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- El conflicto en Irán tensiona el turismo de lujo en Mallorca: 'Habrá más inconvenientes que ventajas
- Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas
- Estalla la tensión en un autobús del TIB de Mallorca y una vecina se enfrenta a los turistas: “No estamos de vacaciones, vivimos aquí”
- Un pueblo de Mallorca, el 'más bonito' para viajar este mes de abril según National Geographic
- El convenio balear de hostelería se modifica para beneficiar a sus 160.000 fijos discontinuos
- Panaderías que resisten en Palma: 'Si no hay continuidad, se puede convertir en un producto muy de lujo
- El otro gran siniestro del hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça
- “Alemanes, alemanes por todas partes”: la pintada en el centro de Palma que desata el debate sobre el turismo y la convivencia en Mallorca