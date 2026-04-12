Detenido por herir al dueño de un bar en Palma a botellazos

La Policía Nacional arrestó el jueves por la tarde a un ciudadano argelino que presuntamente provocó un altercado en un bar de la zona de Pere Garau en Palma, donde arrojó varias botellas de vidrio al encargado, que sufrió lesiones en la cara, y al que amenazó con frases como "Te mato".

Según informan fuentes policiales, los hechos ocurrieron el jueves por la tarde. Al parecer el hombre había estado consumiendo bebidas en el establecimiento, y tuvo problemas a la hora de pagar. Hasta cinco veces intentó abonar la cuenta con el teléfono móvil, hasta que finalmente lo consiguió

Entonces, y por causas todavía por aclarar, el hombre se revolvió contra el encargado, profirió frases ininteligibles y le lanzó, desde una corta distancia, varias botellas de vidrio que había en la barra. El encargado salió de detrás de la barra para tratar de evitar que siguiera arrojándole las botellas y otros clientes salieron en su ayuda. El agresor escapó del bar gritando "Te mato".

Tras recibir los primeros avisos, la Policía movilizó a varias de sus patrullas, que acudieron al establecimiento. Los agentes encontraron allí al encargado, que tenía varias lesiones en el rostro, por las que tuvo que ser asistido en un centro médico.

Noticias relacionadas

Tras recabar información sobre lo ocurrido, los policías realizaron una batida por los alrededores y poco después arrestaron al presunto autor de la agresión, un hombre de nacionalidad argelina.