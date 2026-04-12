Un conductor que cuadruplicaba la tasa de alcohol vuelca tras chocar con un coche aparcado en Palma
El individuo quedó también investigado por conducir sin haber obtenido el permiso
La Policía Local de Palma ha abierto diligencias por dos delitos contra la seguridad del tráfico a un conductor que la semana pasada volcó tras estrellarse contra un coche que estaba aparcado y cuadruplicó la tasa de alcoholemia. El hombre, venezolano de 30 años, está investigado también por conducir sin haber obtenido nunca el permiso.
Los hechos ocurrieron a las nueve menos veinte de la noche del pasado 2 de abril en la calle Josep Melià de Palma. Una patrulla de la Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) acudió al lugar tras recibir el aviso de que se había producido un accidente de tráfico. Según la reconstrucción efectuada por los agentes, el conductor perdió el control de su vehículo y chocó contra un coche estacionado, que a su vez se desplazó y golpeó a un tercero. A consecuencia del impacto, el vehículo del conductor acabó volcado sobre uno de sus lados.
A su llegada, los agentes apreciaron en el conductor síntomas evidentes de embriaguez. Al ser sometido a la prueba de alcoholemia, arrojó un resultado positivo de 0,95, casi cuatro veces más del máximo legal. Además, durante la intervención, se constató que el hombre no había obtenido nunca ningún tipo de permiso de conducir. El conductor fue informado de su condición de investigado por dos delitos contra la seguridad del tráfico.
El vehículo fue retirado por la grúa municipal y la Sala de Atestados remitió el atestado al juzgado una vez finalizadas las diligencias preventivas por accidente por parte de los agentes de la Uvac.
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