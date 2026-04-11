Tres detenidos por vender droga en la Estación Intermodal de Palma

La Policía Nacional ha arrestado a tres hombres colombianos en tres intervenciones distintas por vender droga al menudeo en la Estación Intermodal de Palma. La Policía ha incrementado la vigilancia en la zona tras las quejas de vecinos, que habían detectado un incremento en la afluencia de pequeños traficantes en el recinto. A los detenidos se les intervinieron diversas dosis de cocaína, tusi y ketamina, así como más de 1.500 euros en efectivo.

La primera intervención se produjo el pasado sábado por la tarde, cuando agentes de la Brigada Móvil de la Policía repararon en un hombre en la estación de autobuses de la Intermodal, que al verles hizo unos movimientos extraños y aceleró el paso para intentar evitarles. Los policías le interceptaron y le realizaron un cacheo superficial. En el dobladillo del pantalón encontraron una bolsita de plástico que contenía ketamina, y en su bandolera llevaba dos bolsitas con tusi, una bolsita con cocaína y cinco pastillas con el logo "S". El hombre, de nacionalidad colombiana, fue detenido por un delito de tráfico de drogas.

La segunda detención se llevó a cabo el domingo de madrugada en una calle próxima al Parc de les Estacions. Una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se fijó en un vehículo mal aparcado. En su interior había dos hombres en actitud sospechosa, por lo que los policías les identificaron. Al realizar una inspección en el interior del coche encontraron en la guantera un bolso con 370 euros así como tres teléfonos móviles de alta gama.

Cuando les preguntaron por la procedencia del dinero y los tres teléfonos, no pudieron justificar su procedencia. Al cachearles, los policías descubrieron que uno de ellos llevaba un huevo de plástico en su ropa interior. Dentro había cuatro bolsitas de plástico con una sustancia blanca, aparentemente cocaína, y otro teléfono de alta gama. El hombre fue detenido por un delito contra la salud pública y los agentes se incautaron de la droga y los teléfonos.

El martes de madrugada, policías del GOR que realizaban un servicio de vigilancia vieron un vehículo estacionado frente a la entrada de la estación con tres personas en su interior Los agentes lo interceptaron e identificaron a sus ocupantes. Al examinar el interior del coche encontraron en el suelo una bolsita con un polvo rosado, al parecer tusi.

Ante las sospechas de que podían llevar más drogas, los agentes cachearon a los tres sospechosos. El conductor llevaba en su ropa interior otras trece bolsitas de tusi , una papelina de cocaína y tres pastillas de medicamentos. También tenía 1.090 euros en billetes fraccionados. Fue detenido por un delito contra la salud pública.

Más vigilancia en la zona

Según informan fuentes de la Policía, durante las últimas semanas se habían recibido quejas vecinales por el incremento de la delincuencia en la zona, por lo que se han reforzado las vigilancias para prevenir, tanto la venta de droga como otros delitos. Estas vigilancias se realizan tanto en vehículos rotulados como en coches camuflados con agentes de paisano

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