El otro gran siniestro del hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça
El establecimiento sufrió un grave incendio en junio de 1994 que obligó a desalojar a más de 800 turistas
Una larga historia implica numerosas vicisitudes. Y el derrumbe del suelo del comedor que sufrió anoche el edificio del hotel Rey Don Jaime, en Santa Ponça, no es la peor circunstancia que ha vivido el establecimiento. En junio de 1994 sufrió un grave incendio que afectó a una de sus plantas, obligó a desalojar a más de 800 clientes y envió a cuatro de ellos al hospital. Hubo quien bajó del balcón agarrado a una palmera.
Fue el 22 de junio de 1994. El fuego comenzó sobre la una de la madrugada en el interior de una habitación de la cuarta planta, que quedó arrasada por las llamas. La gran humareda se extendió por toda la planta y provocó situaciones de pánico entre los clientes. Los turistas no podían salir al pasillo, por lo que permanecieron en los balcones de sus habitaciones. Algunos llegaron a anudar sábanas para tratar de descolgarse y un hombre sufrió laceraciones al bajar agarrado al tronco de una palmera.
Dotaciones de los Bombers de Mallorca, Policía Local y Guardia Civil intervinieron en la emergencia. Los equipos de rescate rompieron los muretes que separaban los balcones para que los turistas pudieran pasar de una habitación a otra, y desde allí a la escalera. Finalmente, de los 828 turistas, hubo cuatro hospitalizados, por inhalación de humo y crisis de ansiedad. Además del que había bajado por la palmera.
Los bomberos sofocaron las llamas tras dos horas y media de trabajo y, una vez ventilado el edificio, todos los turistas pudieron volver a sus habitaciones sobre las nueve de la mañana. Solo tuvieron que ser realojados en otros hoteles los que estaban en la cuarta planta.
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