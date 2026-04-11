Detenido en Palma por intentar llevarse a la fuerza un coche del depósito municipal y enfrentarse a los policías

La Policía Local de Palma arrestó el pasado domingo a un hombre que trató de sacar a la fuerza un coche del depósito municipal de sa Riera pese a que no estaba a su nombre y posteriormente se enfrentó violentamente a los agentes, que tuvieron que reducirle. Fue arrestado por los delitos de atentado y resistencia grave. Además tenía pendiente una orden judicial de detención.

El incidente ocurrió sobre las nueve y media de la noche del pasado domingo en el depósito municipal de vehículos de sa Riera, en Palma. La central del 092 recibió un aviso de que un hombre se estaba poniendo agresivo con los empleados del recinto. El individuo pretendía que le entregaran un coche que había sido retirado por la grúa, pese a que no estaba a su nombre y se negaba a pagar las tasas.

Al lugar acudieron varias patrullas de la Unitat de Seguretat Integral (Usei) de la Policía Local, que identificaron al hombre. Se trataba de un ciudadano cubano de 33 años. Poco después la central del 092 les informó de que tenía pendiente una requisitoria judicial de búsqueda y detención.

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Cuando los agentes le informaron de que iba a quedar detenido, el hombre reaccionó violentamente. Propinó patadas y puñetazos a los agentes, que tuvieron que reducirle. Tras cumplimentar las diligencias en la Sala de Atestados, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma.