Cuatro detenidos en Palma por pegar una paliza al novio de la antigua pareja de uno de ellos

La Policía Nacional ha arrestado a cuatro individuos como presuntos autores de la paliza que recibió un joven el miércoles por la noche en la calle Manacor de Palma. La víctima, que sufrió fracturas en la cara y la pérdida de varios dientes, es la actual pareja de la exnovia de uno de los detenidos, y que le había denunciado por violencia de género. Los atacantes, que se turnaban para sujetar al joven mientras los otros le golpeaban, llegaron a blandir una espada contra él, que fue intervenida por la Policía.

La agresión ocurrió el pasado miércoles, sobre las nueve menos diez de la noche, en la confluencia de las calles Manacor y Manuel Azaña, en Palma. La Policía Nacional recibió varias llamadas alertando de una pelea entre varias personas en plena calle.

Cuando llegaron al lugar las primeras patrullas encontraron a un hombre ensangrentado en el suelo. Junto a él estaba una mujer, también herida. Varios testigos salieron al encuentro de los agentes. Uno de estos testigos dijo que cuatro hombres habían atacado al joven, y le habían propinado repetidos puñetazos y patadas. Explicó que los agresores se turnaban para sujetarlo mientras los otros le pegaban. Añadió que la mujer había intentado defenderlo y también había sido golpeada.

Otro testigo ratificó este relato, y añadió que uno de los agresores comenzó a dar puñetazos en la cabeza de forma violenta y repetida “como si fuera una pelota”.

Los agentes comprobaron que la víctima presentaba diversas lesiones, como la pérdida de varios dientes, posible fractura de nariz, y cortes en la cabeza. Tuvo que ser trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Los policías se entrevistaron con la mujer, que explicó que el hombre herido era su actual novio y que uno de los agresores había sido su pareja sentimental durante unos meses, mientras vivía en la península. Manifestó que durante este tiempo había sido maltratada por el hombre, hasta que le denunció y vino a Mallorca, y que el individuo tenía una orden de alejamiento.

Esa noche, explicó, había ido a comprar a un establecimiento junto a su pareja y vio a su exnovio junto a otros tres hombres. Sin previo aviso, los cuatro se abalanzaron contra el joven y le agredieron violentamente. Ella se había interpuesto y había recibido también repetidos golpes

Intervienen una espada

La víctima indicó que uno de los agresores portaba un cuchillo durante el ataque. Varios testigos contaron que los agresores llegaron a blandir una espada durante la agresión. Los policías nacionales intervinieron esta arma blanca, que habían abandonado junto al herido.

Los testigos aportaron una descripción física de los agresores, lo que permitió que otras patrullas, que realizaron una batida por los alrededores, localizar a los cuatro sospechosos poco después. Todos ellos fueron reconocidos por los testigos.

La Policía les arrestó como presuntos autores de un delito de lesiones. Además, comprobaron que uno de ellos tenía una orden de alejamiento de la mujer, por lo que también fue arrestado por un delito de quebrantamiento. Los detenidos presentaban también lesiones y fueron atendidos en distintos centros sanitarios.

Noticias relacionadas

Posteriormente fueron conducidos a disposición del juzgado de guardia, que decretó prisión provisional para todos.