Los turistas desalojados del hotel del derrumbe en Santa Ponça: "No hemos pasado ningún miedo"
Los más de quinientos clientes del Rey Don Jaime fueron trasladados ayer a otros establecimientos de la zona
La mayoría admite que no se enteró de lo que había ocurrido: "Nosotros estábamos durmiendo"
X. Peris / J.L. Iglesias
Tranquilidad total. Los 520 turistas, la mayoría de nacionalidad británica, que han sido desalojados esta mañana del hotel Rey don Jaime de Santa Ponça después de que anoche se hundiera una parte del suelo del comedor, respondían con risas cuando les preguntaban si estaban asustados. "No, para nada", comentaban. Unos explicaban que no se enteraron porque estaban ya durmiendo cuando ocurrió el siniestro, otros estaban bebiendo en el bar, y algunos, a los que pilló muy cerca, no se mostraban muy impresionados.
La dirección del hotel decidió clausurar el establecimiento, tanto por prevención como por el hecho de que tenían precintado el comedor y la cocina, lo que impedía dar servicio a los clientes. Los 520 turistas que estaban alojados en el hotel Rey Don Jaime fueron trasladados ayer en autobús a otros establecimientos de la zona. La mayoría ni siquiera sabía dónde iban.
Una familia que se disponía a subir al autobús comentó que, cuando se hundió el suelo, ellos estaban a apenas veinte metros, pero cuando se les pregunta si estaban asustados por lo ocurrido respondían con risas: "No, no pasamos ningún miedo". Otros viajeros comentaban que ni siquiera se habían enterado. "Nosotros estábamos bebiendo en el bar y no llevamos a ver nada", decían también con humor. Otra familia explicó que cuando ocurrió el derrumbe ya se habían ido a dormir.
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