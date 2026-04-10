Técnicos municipales revisan el hotel de Santa Ponça donde se produjo el derrumbe

Técnicos municipales de Calvià están revisando durante esta mañana el hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça, donde anoche se produjo un hundimiento del suelo en el comedor con dos heridos leves. Fuentes del Ayuntamiento indican que aunque anoche ya se determinó que no sería necesario desalojar todo el inmueble, tras la inspección de hoy se confirmará qué parte queda precintada y será la propiedad del establecimiento la que determine qué medidas toma.

El hundimiento del suelo se produjo sobre las nueve y media de la noche en el comedor del establecimiento. Un área de unos 30 metros cuadrados del suelo se vino abajo, y dos personas resultaron heridas de carácter leve. Al lugar acudieron dotaciones de los Bombers de Mallorca que realizaron la primera intervención y dejaron la zona precintada.

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El exterior del hotel, hoy por la mañana. / J.L. Iglesias

Hoy a primera hora de la mañana han acudido al lugar un equipo de técnicos del Ayuntamiento junto a representantes de la propiedad, que han realizado una inspección exhaustiva para determinar qué medidas se toman en el establecimiento. También se ha presentado en el lugar el alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, que ha sido informado sobre la situación.