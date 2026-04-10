Un motorista ebrio se niega a hacer la prueba de alcoholemia en Palma porque "necesitaba ir al cuarto de baño"

Un motorista de 64 años que fue interceptado por la Policía Local de Palma con síntomas evidentes de ebriedad se negó a realizar la segunda prueba de alcoholemia porque "necesitaba ir con urgencia al cuarto de baño". El individuo fue a un bar cercano y cuando regresó, ya aliviado, quedó investigado por dos delito contra la seguridad vial y su vehículo fue retirado por una grúa.

Según informan fuentes de la Policía Local de Palma, los hechos ocurrieron sobre las ocho y media de la tarde en la plaza des Fortí. Una patrulla observó a un motorista que manipulaba un móvil parado ante el semáforo rojo. Cuando se puso en verde, el hombre inició la marcha realizando eses, efectuando cambios de carril injustificados y deteniendo el vehículo de forma precipitada antes de llegar a los coches que le paraban más adelante.

Los agentes se situaron en paralelo para comprobar el estado del conductor y le dieron la orden de detenerse. Se trataba de un ciudadano colombiano de 64 años. Al entrevistarse con él, los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Se realizó una primera prueba indiciaria en la que el motorista arrojó un resultado positivo de 0,95 , cifra que casi cuadruplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal. Al ser informado de que se le sometería a las pruebas evidenciales legalmente establecidas, el hombre comenzó a excusarse, alegando una necesidad fisiológica urgente que, según decía, no le permitía realizar la prueba, circunstancia que no había mencionado antes.

Sometido a la prueba de etilometría evidencial, el hombre interrumpió los soplidos y arrojó un resultado de ciclo incompleto. A pesar de las advertencias reiteradas de los agentes sobre las consecuencias de su actitud, el conductor manifestó de forma clara que no deseaba hacer la prueba y abandonó el lugar caminando hacia un bar próximo.

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A su regreso, los agentes le informaron de su condición de investigado no detenido por ambos delitos. El vehículo fue inmovilizado y retirado por la grúa municipal al depósito de sa Riera. La Sala de Atestados instruyó las diligencias y citó al hombre para un juicio rápido ante la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.