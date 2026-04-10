¿Por qué se hundió el suelo del comedor del hotel de Santa Ponça?
El colapso de un forjado sanitario en la planta baja provocó el derrumbe, en un hotel construido en los años 70 y que sufrió una profunda reforma en 2014
X. Peris / J.L. Iglesias
La rotura de un forjado sanitario, una estructura instalada en la planta baja sobre una cámara de aire que se instala habitualmente para evitar humedades, podría estar detrás del hundimiento anoche del suelo del comedor del hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça, en Calvià, y que ha sido clausurado esta mañana "para evitar riesgos", según explicó el alcalde de la localidad, Juan Antonio Amengual.
A lo largo de la mañana técnicos municipales y especialistas de los Bombers de Mallorca volvieron a revisar el punto del hundimiento, donde sobre las ocho y media de la noche de ayer se desplomaron unos treinta metros cuadrados del suelo del comedor. El derrumbe solo provocó dos heridos leves ya que el suelo apenas se hundió un metro, sobre un espacio hueco. Se trata de un forjado sanitario, una estructura que se instala en los bajos de los edificios para crear una cámara ventilada en el subsuelo y evitar humedades.
Ahora los técnicos se centrarán en el estado de este forjado para determinar por qué se desplomó. El edificio del Rey Don Jaime se construyó en los años setenta, pero ha sido sometido a reformas de forma periódica.. Entre 2014 y 2015 se llevó a cabo una rehabilitación integral que le posibilitó tener cuatro estrellas.
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