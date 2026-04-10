El hotel del derrumbe en Santa Ponça cierra "para evitar riesgos"

La dirección del hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça ha decidido esta mañana cerrar el establecimiento "para evitar riesgos", en palabras del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, tras el hundimiento anoche de unos treinta metros cuadrados del comedor del establecimiento. Fuentes municipales han confirmado esta mañana que las dos personas que resultaron heridas en el siniestro se encuentran bien y ya no hay nadie hospitalizado. Mientras, durante toda la mañana, los más de quinientos clientes que estaban alojados allí han sido trasladados en autobuses a otros establecimientos.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha acudido esta mañana al hotel siniestrado y se ha reunido con los técnicos municipales, que han realizado una inspección, y con representantes de la propiedad. Una vez finalizada la revisión, la propiedad ha decidido cerrar el establecimiento "para evitar riesgos". Tres autobuses se han colocado enfrente del Rey Don Jaime y han trasladado a los 520 clientes que estaban alojados allí a otros establecimientos de la zona.

Según ha manifestado el alcalde de Calvià, los técnicos habían concluido en que debería quedar precintado todo el comedor afectado, donde anoche, sobre las nueve y media, se hundió un área de unos treinta metros cuadrados, lo que causó heridas a dos personas. Amengual alabó la decisión de la propiedad de cerrar todo el establecimiento para evitar riesgos y preservar la seguridad de los trabajadores y turistas.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, a la salida del hotel. / J.L. Iglesias

Sobre la mala imagen que puede provocar este siniestro, Amengual insistió en que se ha tratado de un suceso aislado: "En Mallorca tenemos hoteles de primera categoría, reformados. Hay que evitar trasladar un mensaje alarmista. En este caso se ha roto un forjado del suelo de un comedor, donde abajo no había ninguna planta, con dos heridos leves. Al principio parecía más grave de lo que ha sido realmente".

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El alcalde destacó la eficacia de la intervención de los cuerpos de seguridad: Bombers de Mallorca, Guardia Civil, Policía Local y ambulancias. "Los bomberos llegaron enseguida", comentó, y realizaron una rápida intervención y valoraron la situacion