Tribunales
La Fiscalía pide 11,5 años de cárcel por dos brutales agresiones a homosexuales en Calvià
El acusado atacó a una de las víctimas con una piedra y un martillo y tiró a la otra por un terraplén en la playa del Mago por el mero hecho de ser gais
La Fiscalía reclama 11 años y medio de cárcel para un hombre por dos brutales agresiones homófobas en la playa del Mago, en Calvià. El sospechoso, según la acusación, intentó matar a una de las víctimas golpeándole con una piedra y un martillo y tiró a la otra por un terraplén. Ambas sufrieron heridas de diversa consideración. El ministerio público imputa al procesado un delito de intento de homicidio y otro de lesiones con la agravante de discriminación, ya que el móvil de los ataques fue su "animadversión, hostilidad y rechazo a la orientación sexual" de las víctimas. Está previsto que el juicio se celebre la semana próxima en la Audiencia Provincial de Palma.
Los ataques se produjeron en el verano de 2024. Según relata la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, el primero tuvo lugar a las tres de la tarde del 29 de agosto. El acusado se acercó a un hombre, que estaba en una zona apartada porque había ido a orinar, y le propinó un puñetazo. Luego cogió una piedra de gran tamaño y empezó a golpearle con ella en la cabeza. Cuando la víctima cayó al suelo, sacó un martillo que llevaba en una mochila y le dio varios golpes en todo el cuerpo. El agredido sufrió graves lesiones y tuvo que ser hospitalizado.
La segunda agresión se produjo en la misma playa el 20 de septiembre de ese año. En esta ocasión, la víctima fue un hombre que estaba con su marido haciendo unas fotos. El acusado se abalanzó sobre él y le dio un puñetazo en la nuca que le hizo perder el equilibrio y caer por un terraplén de unos 10 o 12 metros de altura, explica la Fiscalía. El perjudicado sufrió importantes heridas y tuvo que ser trasladado a una clínica de Palma. El sospechoso fue detenido ese mismo día por la Guardia Civil e ingresó en prisión provisional por orden judicial.
Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita que el encausado indemnice con 20.888 euros a una de las víctimas y con 3.487 a la otra por las lesiones, las secuelas y los daños morales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
- El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
- El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
- Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
- La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
- Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
- Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
- Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar