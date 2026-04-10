Una discusión por la venta de droga provocó la reyerta multitudinaria de Son Gotleu, en Palma

Una discusión por la venta de una pieza de hachís en la calle desembocó en la batalla campal registrada el pasado miércoles en Son Gotleu, en Palma, que se saldó con varios heridos y al menos dos detenidos.

Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de dos hombres, un español y un marroquí, como presuntos autores de un delito de riña tumultuaria y lesiones. Los hechos ocurrieron sobre las diez y media de la noche del miércoles. La central del 091 recibió varios avisos de que en la calle Indalecio Prieto, en Son Gotleu, se había iniciado una riña tumultuaria entre un número considerable de personas que portaban armas blancas de grandes dimensiones, barras metálicas y palos de madera.

Varias patrullas de la Policía Nacional, Grupo Operativo de Respuesta (GOR) y del Grupo de Atención al Ciudadano, se desplazaron hasta el lugar de los hechos. A su llegada observaron un gran tumulto de gente agolpada en la acera en un notable estado de agitación. Algunas personas presentaban heridas sangrantes en la cabeza y hematomas en sus extremidades.

Tras hacerse cargo de la actuación los agentes se interesaron en un primer momento por las personas que presentaban heridas, solicitando varias dotaciones del 061 para que recibieran la atención necesaria, siendo trasladados algunos de ellos a centros hospitalarios.

Los agentes interpelaron a las personas que presentaban heridas sobre el motivo de las mismas, una mujer presentaba una herida inciso contusa sangrante en la cabeza, por un golpe con un palo de golf como consecuencia de una pelea entre un grupo de personas.

La mujer informó que sus agresores se habían introducido en el interior de un local situado a escasos metros y que los objetos utilizados para agredirla los habían escondido en el interior del establecimiento.

Una testigo indicó que el motivo de la pelea se inició como consecuencia de una discusión por la venta de hachís en la calle. En el trascurso de la pelea se fueron uniendo más personas que portaban armas y objetos contundentes.

Un hombre presentaba una herida en un brazo, manifestando a los agentes que había sido golpeado por varias personas con palos en el transcurso de la pelea, no pudiendo aportar datos de sus agresores.

Al mismo tiempo varios agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el referido local donde localizaron a dos hombres, y observaron que uno de ellos presentaba varias heridas sangrantes en la barbilla y cabeza.

Interrogado por los agentes, informó que cuando se encontraba en el interior del local observó a un hombre y una mujer que discutían en la acera y que a los pocos instantes se inició una pelea uniéndose un gran número de personas portando palos y barras de metal y que al intentar mediar resultó herido.

El otro hombre que se encontraba en el interior del bar manifestó a los agentes que no había tenido nada que ver en la trifulca, si bien presentaba un alto estado de agitación y nerviosismo a preguntas de los policías.

Finalmente los agentes localizaron en el interior del local un palo de madera y un palo de golf. Eran los objetos señalados por una de las víctimas como los utilizados para agredirla, así como varios palos y objetos de grandes dimensiones esparcidos por el interior del local.

Una vez realizadas las gestiones los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de lesiones y riña tumultuaria, siendo trasladados en un primer momento hasta un centro hospitalario para que fueran atendidos por las heridas que presentaban y finalmente hasta dependencias policiales.

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La investigación sigue abierta para el total esclarecimiento de los hechos y no se descartan nuevas detenciones.