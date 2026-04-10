Detenido en Palma por golpear coches y tiendas con un tablón de madera

Agentes de la Policía Nacional arrestaron en la madrugada del pasado miércoles a un ciudadano marroquí que deambulaba por los alrededores de la calle Aragón de Palma y golpeaba con un gran tablón de madera coches y establecimientos comerciales. El individuo se enfrentó violentamente a los policías, que tuvieron que reducirle.

Los hechos, según informa la Policía, ocurrieron sobre las cinco menos veinte de la madrugada del miércoles. La central del 091 recibió varios avisos de testigos que contaban que un hombre golpeaba con un tablón de grandes dimensiones todo lo que se cruzaba en su camino, y había causado daños vehículos aparcados en la calle Médico José Darder de Palma.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Tras varias batidas por la zona localizaron a un hombre cuyas características coincidían con la descripción de los testigos. Llevaba en las manos un tablón de madera de aproximadamente un metro y medio de longitud.

Al ver los coches policiales el hombre tiró la madera y echó a correr, mientras los agentes salían en su persecución. El individuo fue interceptado a poca distancia, y se enfrentó violentamente a los policías, que tuvieron que reducirle.

Posteriormente, otra de las patrullas recorrió la zona y localizó varios vehículos dañados y un comercio con la marquesina destrozada.

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El hombre quedó detenido como presunto autor de los delitos de daños, resistencia y desobediencia.