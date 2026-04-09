Dos heridos leves por el hundimiento parcial del comedor del hotel Zafiro Rey Don Jaime de Santa Ponça
Bomberos y Guardia Civil siguen trabajando en la zona siniestrada para asegurar el área y evaluar daños
El espacio afectado queda precintado esta noche para garantizar la seguridad estructural del edificio
Parte del suelo del comedor del Hotel Zafiro Rey Don Jaime, establecimiento de cuatro estrellas ubicado en la localidad de Santa Ponça, ha sufrido la noche de este jueves un hundimiento que ha afectado a una superficie aproximada de 30 metros cuadrados, provocando dos heridos leves y momentos de alarma entre los presentes.
El hotel se encuentra en el núcleo turistico de Calvià, en la calle Gran Vía Puig Major. Y pesar del suceso, no ha sido necesario desalojar a ningún cliente durante el accidente.
Como consecuencia del hundimiento, dos personas han resultado heridas leves, que han sido evacuadas en distintas ambulancias con pronóstico leve: los dos por cortes que, en principio, se consideran superficiales.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, Guardia Civil y servicios sanitarios, que a las 22.50 horas todavía continuaban trabajando en la zona para asegurar el área y evaluar los daños. A la espera de una primera valoración técnica por parte de los bomberos, las autoridades han confirmado que el espacio afectado quedará precintado.
También se ha desplazado al lugar de los hechos el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, que ha querido conocer de primera mano el alcance del accidente y la actuación de bomberos y fuerzas de seguridad.
Durante el turno de noche se llevarán a cabo labores de verificación para garantizar la seguridad estructural del edificio y determinar el alcance exacto de los daños.
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