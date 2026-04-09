Un incendio arrasa varios contenedores y daña un coche y una fachada en Palma

Nuevo incendio de contenedores en Palma. Un fuego, aparentemente intencionado, ha destruido esta madrugada tres depósitos de basuras y ha dañado un coche y la fachada de un edificio en la calle Ticià, cerca de Blanquerna. Los bomberos han sofocado las llamas y la Policía Nacional ha asumido la investigación para aclarar la autoría del acto vandálico.

Los hechos, según han informado fuentes de los servicios de emergencias, han ocurrido hacia las seis y media de la madrugada de este jueves. Varias llamadas han alertado de que una batería de contenedores estaba envuelta en llamas ante el número 25 de la calle Ticià.

Al lugar han acudido varias dotaciones de los Bombers de Palma y patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local. Los equipos de extinción han sofocado las llamas en pocos minutos.

Los tres depósitos de basuras han quedado completamente destruidos. Las llamas han alcanzado varios metros de altura y han provocado daños en la fachada de un edificio y en un coche.

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Unas horas antes, hacia las diez de la noche del miércoles, otro contenedor de papel ardió a unos metros, en la esquina de la calle Ticià con Blanquerna.