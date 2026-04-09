Investigación
Imputado un tractorista que circulaba drogado y huyó tras un accidente mortal de un motorista en Campos
El accidente ocurrió el 12 de julio de 2025, cuando la víctima se estrelló contra la parte trasera del vehículo agrícola, que llevaba un alumbrado deficiente
La Guardia Civil ha imputado al conductor de un tractor que se dio a la fuga tras un accidente de tráfico en el que murió un motorista el pasado verano en Campos. La investigación ha revelado que el acusado circulaba bajo los efectos de la cocaína y con un alumbrado deficiente en el vehiculo, por lo que está acusado de delitos de abandono del lugar del accidente, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave.
El siniestro ocurrió en la madrugada del 12 de julio de 2025 en la carretera que una Campos y Santanyí. Una motocicleta BMW R1150R chocó por alcance contra la parte trasera de un tractor. Las patrullas de la Guardia Civil que acudieron al lugar del accidente encontraron al motorista tendido en el asfalto y su vehículo con daños de gran consideración. Los agentes y los efectivos sanitarios intentaron reanimar a la víctima, un joven español de 29 años, pero solo pudieron confirmar su muerte.
Abandonó el lugar
El tractor apareció abandonado a unos 120 metros del lugar del accidente. El Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevó a cabo una investigación en colaboración con el Servicio de Criminalística. El conductor del tractor fue localizado horas después en una finca cercana. Dio negativo en alcohol pero positivo en cocaína, resultado que fue confirmado por un laboratorio de referencia.
La Guardia Civil comprobó además que el tractor presentaba deficiencias graves en su sistema de alumbrado, factor que habría coadyuvado en la visibilidad y reacción del motorista, ya que era de noche, la carretera no tiene iluminación y en el tramo del siniestro hay un cambio de rasante.
Tras recabar numerosas pruebas, el pasado 30 de marzo el conductor del tractor, de 53 años, fue citado para comunicarle su imputación por delitos de abandono del lugar del accidente, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave.
La Guardia Civil recuerda que toda persona implicada en un siniestro vial tiene la obligación de detener el vehículo y permanecer en el lugar del accidente, señalizar la zona para evitar nuevos riesgos, avisar de inmediato a los servicios de emergencia a través del teléfono 112 o a la Guardia Civil en el teléfono 062 y auxiliar a las personas heridas en la medida de lo posible. El abandono del lugar de un siniestro, además de constituir un delito supone una conducta especialmente grave al dejar desamparada a las víctimas y dificultar la atención inmediata, señala el instituto armado.
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