Un herido al ser atacado con una catana en una reyerta multitudinaria en la calle Manacor de Palma

Un joven resultó herido grave anoche al ser atacado con una catana en una reyerta multitudinaria entre dos grupos de jóvenes en la calle Manacor, en Palma. La víctima sufrió diversas lesiones y precisó asistencia médica, según han informado fuentes policiales. La pelea enfrentó a un grupo de argelinos con otro de sudamericanos y el origen de la riña está siendo investigado por la Policía Nacional. Los agentes han detenido al menos a dos personas por su implicación, aunque las pesquisas siguen abiertas.

Los hechos ocurrieron hacia las nueve de la noche en las inmediaciones del parque Krekovic, junto a la Comandancia de la Guardia Civil. Según las fuentes consultadas, la reyerta comenzó ante un bar situado en la confluencia de las calles Manacor y Capità Vilà. Por causas que están siendo investigadas, dos grupos de jóvenes se enzarzaron en una violenta pelea en la que algunos de los implicados esgrimieron armas blancas.

Durante la riña, uno de los implicados fue atacado con una catana en la calle Manuel Azaña, muy cerca de la Comandancia de la Guardia Civil. Al lugar acudieron varias patrullas de la Policía Nacional y ambulancias.

La mayoría de los implicados en la pelea se dieron a la fuga, pero los agentes lograron interceptar y detener al menos a dos de ellos, han explicado las mismas fuentes. La víctima fue trasladado a un hospital para ser atendido de las lesiones.

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Los investigadores siguen llevando a cabo gestiones para identificar y detener al resto de implicados.