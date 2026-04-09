Tribunales
La Fiscalía pide 15 años de cárcel a un hombre por violar a su hijastra de 10 años y dejarla embarazada
El sospechoso agredió sexualmente a la niña al menos en dos ocasiones, según la acusación
La Fiscalía pide una condena de 15 años de prisión para un hombre acusado de violar a su hijastra de 10 años y dejarla embarazada en Palma. La víctima, que sufrió al menos dos agresiones sexuales por parte del acusado, sufre graves secuelas físicas y psíquicas, por las que el ministerio público reclama una indemnización de 20.000 euros. Está previsto que el juicio se celebre la semana próxima en la Audiencia Provincial.
Los hechos, según recoge el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, ocurrieron durante el año 2024. El sospechoso vivía en aquella época con la niña y la madre de esta en un domicilio de la ciudad. La Fiscalía sostiene que el acusado aprovechaba la corta edad de la menor y la confianza "absoluta" que ella le tenía para forzarla a mantener relaciones sexuales. El hombre aprovechaba los momentos en los que la madre de la víctima estaba trabajando fuera de casa para cometer las violaciones.
Según la acusación, el hombre no se detuvo pese a los gritos y el llanto de la menor para que parase porque le hacía daño. El caso salió a la luz a mediados de octubre de ese año. La niña empezó a quejarse de fuertes dolores y su madre acabó llevándola al médico. La niña acabó ingresada en Son Espases, donde los médicos descubrieron que estaba embarazada y detectaron lesiones vaginales. El embarazo no llegó a término, señala el ministerio público.
La Policía Nacional abrió una investigación y pocos días después detuvo al padrastro de la menor. El hombre ingresó en prisión preventiva el 16 de octubre y sigue recluido a la espera de juicio.
La víctima precisó asistencia facultativa y tratamiento farmacológico. Le han quedado secuelas derivadas del estrés postraumático y lesiones en los genitales. La Fiscalía imputa al procesado un delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años, por el que reclama una condena de 15 años de prisión y 20.000 euros de indemnización para la perjudicada.
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