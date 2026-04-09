Detienen a un joven por robar en un coche y agredir a unos policías en Jaime III
EFE
Un joven de 21 años ha sido detenido por el robo con violencia en grado de tentativa y por el delito de resistencia grave a la autoridad tras ser sorprendido en el interior de un coche en la avenida de Jaime III de Palma y agredir a los policías municipales.
Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 6 de abril, sobre las 3:30 horas, cuando una patrulla de la Unidad Nocturna acudió a la calle Jaime III tras un aviso por tres personas que estaban manipulando un coche con la alarma activada, ha informado el cuerpo policial.
Los agentes desplazados al lugar sorprendieron a uno de los sospechosos en el interior del vehículo, en el asiento del conductor, con calcetines en las manos a modo de guantes para no dejar huellas, mientras que los otros dos implicados habían huido.
Cuando los policías le ordenaron salir del turismo, el joven empujó la puerta y trató de agredir a uno de los agentes con un puñetazo, por lo que se inició un forcejeo y obligó a la intervención de varias unidades de apoyo.
Durante la actuación, varios agentes resultaron heridos leves y precisaron asistencia médica.
En el posterior registro, los policías le intervinieron una navaja, una linterna y los calcetines utilizados durante el robo. El joven reconoció haber sustraído objetos del interior del vehículo.
Además, el propietario del coche presentó una denuncia y recuperó los efectos sustraídos, mientras que el ladrón detenido fue puesto a disposición judicial tras la instrucción de las diligencias.
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