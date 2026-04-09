Dos detenidos y varios heridos en una batalla campal en un bar de Son Gotleu
La pelea se produjo el miércoles por la noche en la calle Indalecio Prieto
Al menos dos jóvenes fueron detenidos anoche tras una batalla campal en un bar de Son Gotleu, en Palma, que acabó con varios heridos por arma blanca y contusiones. En la riña, cuyo origen está investigando la Policía Nacional, participaron una veintena de personas que se agredieron con cuchillos y objetos contundentes, como palos y sillas.
Los hechos ocurrieron poco después de las nueve y media de la noche en la calle Indalecio Prieto, según han confirmado fuentes policiales. Por causas que se están investigando, dos grupos de personas empezaron a agredirse mutuamente en la terraza de un bar.
Los implicados utilizaron armas blancas, palos y el mobiliario del establecimiento para atacarse unos a otros. Numerosas llamadas alertaron a la Policía Nacional, que envió a varias patrullas a la zona.
Los agentes lograron poner fin a la pelea y comprobaron que varios jóvenes habían resultado heridos, algunos de los cuales tuvieron que ser trasladados a centros sanitarios para ser atendidos. La Policía tomó declaración a algunos implicados y acabó deteniendo a dos sospechosos. La investigación sigue abierta.
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